Работа канатной дороги на Эльбрусе приостановлена на два месяца по решению суда

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии запретил на 60 суток работу канатной дороги, где в сентябре погибли три человека и пострадали 11 туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда, ООО «МКД Эльбрус» признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Компании запрещена эксплуатация канатно-кресельной дороги на два месяца.

С ходатайством обратился Ростехнадзор, который выявил нарушения при проверке после аварии. Сразу после инцидента движение кресельной дороги от станции «Мир» до приюта «Бочки» остановили для следственных действий. Также закрыли маятниковую канатку, построенную в 1970 году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что авария произошла 12 сентября. Директор и главный инженер компании-оператора задержаны и арестованы. 29 сентября им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц.

Валентина Любашенко