От работы не уйдешь

Российские работники все меньше верят в перспективу удачного трудоустройства в случае смены своего нынешнего места работы, следует из результатов очередной волны опроса, регулярно проводимого Президентской академией. Схожие настроения, но уже исходя из меняющегося не в пользу соискателей соотношения вакансий и резюме фиксирует и аналитика платформы hh.ru. Такая динамика при ее сохранении может свидетельствовать о снижении остроты проблемы дефицита кадров в РФ.

Работники в целом по-прежнему позитивно оценивают свои нынешние рабочие места, но постепенно теряют оптимизм относительно перспектив найти в других организациях позиции получше. Такие выводы следуют из результатов регулярного обследования российского рынка труда, которое проводит Центр ИНСАП (Институт социального анализа и прогнозирования) Президентской академии (ранее — РАНХиГС). В его основе — телефонные опросы, которые включают одинаковый блок вопросов по темам занятости и безработицы. Это позволяет отслеживать изменения доминирующего мнения россиян о состоянии рынка труда. В опросе принимают участие 1,6–1,8 тыс. респондентов, его выборка репрезентирует население России в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту и месту проживания.

Как и по итогам предыдущей, апрельской волны мониторинга, результаты опроса фиксируют позитивные оценки работниками ситуации на рынке труда: они уверены в том, что не потеряют работу в ближайшие три месяца. В целом за последние 12 месяцев 84% респондентов оценили свои риски потерять работу как «низкие» или «очень низкие», тогда как «высокие» или «очень высокие» — только 12%. Отдельно среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей ситуация с апреля также изменилась мало: потери работы в течение ближайших трех месяцев ожидают 14% и 11% представителей этих групп соответственно.

В то же время ожидания работников относительно возможности найти новое рабочее место с сопоставимой зарплатой и условиями труда за год стали более негативными. Так, по сравнению с сентябрем 2024-го доля считающих, что найти такую работу будет «трудно» или «очень трудно», выросла на 7 процентных пунктов (п. п.), до 54%. Доля полагающих, что это «легко» или «очень легко», упала на 5 п. п., до 41%.

Как отмечают авторы работы, сотрудники ощущают охлаждение рынка труда. Трудности с поиском позиции, не уступающей текущей, указывают на сворачивание «гонки зарплат», на снижение конкуренции за работников и сокращение дефицита рабочей силы. Эту тенденцию подтверждают и ожидания безработных респондентов: они все чаще считают, что работу найти будет «трудно» или «очень трудно». За последний год доля таких пессимистов увеличилась на 13 п. п., до 69%, а доля оптимистов упала на 10 п. п., до 30%.

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП Виктор Ляшок полагает, что опасения респондентов относительно будущих перспектив трудоустройства пока вряд ли свидетельствуют о будущем росте безработицы. «До конца года она изменится только под влиянием сезонных факторов, а вот в 2026-м ее прирост возможен. Впрочем, прежде чем перейти к увольнениям, компании начнут сокращать рабочее время, отправляя сотрудников в отпуска или переводя на неполный рабочий день»,— считает эксперт.

Отметим, что, хотя Росстат по-прежнему фиксирует исторически минимальный уровень безработицы (2,1%), более оперативные индикаторы свидетельствуют о сокращении спроса на рабочую силу. Так, индекс hh.ru, с помощью которого компания оценивает соотношение вакансий и резюме на своей платформе, в сентябре свидетельствовал о замедлении рынка труда. Компании за месяц опубликовали 1,1 млн вакансий — это на 26% меньше, чем годом ранее. При этом количество резюме выросло на 31% за год и на 7% по сравнению с августом, что говорит о росте активности соискателей мест.

Можно предположить, что подобные изменения на рынке труда в случае их продолжения могут привести к некоторой переоценке властями масштаба проблемы дефицита кадров. Сейчас она считается долгосрочной и потребовала принятия соответствующих мер (например, ежегодного составления кадрового прогноза) и даже разработки и запуска с 2025 года профильного нацпроекта «Кадры».

Анастасия Мануйлова