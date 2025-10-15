Советника Госдепартамента США арестовали за хранение секретных документов

Министерство юстиции США сообщило об аресте Эшли Теллиса — советника Государственного департамента, сотрудничающего также с Министерством обороны США. 11 октября ФБР провело обыск в его доме в городе Виенна (штат Виргиния) и обнаружило более тысячи страниц секретных документов. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении документов, важных с точки зрения национальной безопасности и обороны.

Эшли Теллис — эксперт по международным отношениям, Индии и Южной Азии, он сотрудничал с несколькими американскими госучреждениями. Ранее он также был членом Совета национальной безопасности США и советником президента Джорджа Буша-младшего.

Сообщается, что господин Теллис хранил секретные документы у себя дома в запертых шкафах, в столе и просто в мешках в кладовке. Как пишет The New York Times, в последние месяцы он часто распечатывал или давал своим сотрудникам распоряжение распечатать документы, касающиеся, в частности, американской военной авиации.

Яна Рождественская