У пассажирки «Уральских авиалиний» начались роды прямо на борту

На рейсе «Уральских авиалиний» по маршруту Екатеринбург—Самарканд (Узбекистан) у 19-летней беременной пассажирки начались роды, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Во время полета девушка начала испытывать боль в животе и обратилась за помощью к бортпроводникам. Врач-невролог и фельдшер, находившиеся на борту, диагностировали схватки. Члены экипажа оборудовали для нее импровизированную палату из нескольких кресел.

«До окончания полета они (сотрудники авиакомпании) находились рядом с будущей мамой, обеспечивая ей комфорт и поддержку, в то время как медики контролировали ее состояние»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, беременная девушка летела с 10-месячным ребенком. За ним проследила одна из пассажирок самолета.

Командир воздушного судна заранее предупредил диспетчеров аэропорта о необходимости скорой медицинской помощи. По прибытии в Самарканд беременную передали медикам.

Полина Бабинцева