В Советском районе Астрахани на месте памятника Ленину установили бюст Сталина

В Астрахани на ул. Адмирала Нахимова установили бюст Иосифа Сталина возле завода «Астраханское судостроительное производственное объединение» (АСПО). Монумент появился без официальных церемоний. Ранее на этом месте стоял памятник Владимиру Ленину.

Памятник установили местные коммунисты, сообщил представитель судоремонтной организации изданию «Арбуз». Это связано с историей предприятия, которое с 1930 по 1966 год называлось именем Сталина.

Сотрудники АСПО ухаживают за территорией у проходной, но сами они не инициировали установку памятника. Предприятию принадлежит только якорь, установленный на перекрестке ул. Безжонова и Аэропортовского проезда.

Нина Шевченко