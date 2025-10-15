Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

Жителя Запорожской области приговорили к 14 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам секретной информации о расположении подразделений Минобороны РФ, которую потом использовали для диверсионной деятельности. Об этом сообщили в Запорожском областном суде.

Согласно материалам дела, 31-летний житель региона летом 2024 года установил контакт в мессенджере Telegram с агентом СБУ, который предложил ему за вознаграждение передавать сведения о подразделениях армии РФ. Обвиняемый принял предложение и передал координаты блокпостов российских военнослужащих в Бердянском и Черниговском районах Запорожской области. За это ему заплатили 25 тыс. рублей, которые находились в тайнике одного из заброшенных домов. Позже его задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Александр Дремлюгин, Симферополь