Работа себе в убыток

Верховный суд РФ (ВС) решит, кто должен возмещать расходы на проведение процедуры банкротства, если активы самого должника их не покрывают. Среди таких затрат — оплата услуг арбитражного управляющего (АУ). Инициировавшие банкротство компании налоговики просили суд прекратить дело из-за отсутствия имущества у банкрота и отказались дальше финансировать процедуру, но по ходатайству АУ процесс был продлен. В результате одни суды возложили расходы на инициатора банкротного дела, другие — на самого управляющего. Последнее слово остается за экономколлегией ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В новом деле, переданном на рассмотрение ВС, налоговый орган и АУ спорят о том, кто должен нести расходы на процедуру несостоятельности. Банкротство ООО «Глобула» ФНС инициировала в сентябре 2017 года, в мае 2018-го компанию признали несостоятельной. Единственным кредитором ООО оказалась налоговая, долг перед ней составил около 21 млн руб. Однако к июлю 2021 года конкурсная масса пополнилась лишь на 957 тыс. руб., которые были потрачены на оплату услуг арбитражных управляющих и другие текущие расходы, кредитору же ничего не досталось.

В августе 2020 года суд привлек к субсидиарной ответственности контролирующих ООО лиц. Конкретный размер ответственности был определен в январе 2022 года и составил 21,4 млн руб., из которых 231,6 тыс. руб. приходилось на вознаграждение управляющего и его расходы, остальное — долги перед бюджетом. ФНС тогда оставила требования к ответчикам по субсидиарке за собой в счет налогового долга.

В марте 2022 года налоговики заявили, что отказываются дальше финансировать процедуру банкротства ООО с учетом отсутствия у должника имущества, и попросили суд прекратить дело.

АУ же настаивал на продлении конкурсного производства. Спор длился больше года, и в апреле 2023 года суд решил продолжить банкротство. Затем управляющий продал на банкротных торгах свою часть требований по субсидиарке (213,6 тыс. руб.), за которую покупатель заплатил 23,2 тыс. руб. В ноябре 2023 года по заявлению АУ банкротное дело было завершено.

В декабре 2023 года управляющий потребовал взыскать с ФНС как инициатора банкротства 496,6 тыс. руб. вознаграждения и 26,1 тыс. руб. расходов по делу. Первая инстанция отклонила иск. Суд счел, что знающий об отсутствии у ООО имущества АУ берет на себя риск продолжать процедуру с даты привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарке, то есть с августа 2020 года. Но апелляция и окружная кассация решили, что риски переходят на АУ после 2 марта 2022 года, когда ФНС отказалась от дальнейшего финансирования процедуры, а понесенные до этого расходы инициатор дела должен возместить. В итоге в пользу АУ взыскали 238,4 тыс. руб.

Последние решения налоговая служба обжаловала в ВС. По мнению ФНС, при недостаточности имущества у должника для компенсации затрат по банкротному делу управляющий «должен был проявить самостоятельную профессиональную осмотрительность» и «для предотвращения риска невыплаты своих расходов и вознаграждения» сам должен был просить суд о прекращении процедуры. К тому же, говорится в жалобе, в данном случае управляющий является ненадлежащим истцом, так как он уступил свое требование третьему лицу (продав часть субсидиарки на торгах). По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию. Заседание назначено на 24 ноября.

На свой страх и риск

Ст. 59 закона о несостоятельности в случае нехватки средств у должника возлагает на инициатора банкротства обязанность возместить расходы на процедуру, включая выплату АУ фиксированного вознаграждения, говорит гендиректор «Юр-Статус» Руслан Остроумов. Но закон не регулирует порядок и последствия отказа инициатора банкротного дела от дальнейшего финансирования, эти правила вырабатываются судебной практикой, указывает АУ Татьяна Пугачева. В связи с этим, подчеркивает советник Forward Legal Данил Бухарин, разъяснения ВС будут важны «для всей практики банкротств с нулевой конкурсной массой».

В ФНС “Ъ” сообщили, что их подход предусматривает инициирование только результативных банкротных дел в отношении тех должников, у которых есть активы на финансирование процедуры или иные источники формирования конкурсной массы (например, за счет оспаривания сделок). В деле «Глобулы» с момента получения прав требования по субсидиарке ФНС «утратила материальный интерес к продолжению дела о банкротстве», уточнили в ведомстве.

Мнения опрошенных “Ъ” экспертов о том, кто и за какой период должен нести расходы на «пустое» банкротство, расходятся. Председатель совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко считает необоснованными выводы апелляции и кассации: «Если АУ обнаружил недостаточность имущества должника для покрытия расходов на процедуру, он обязан был обратиться в суд за прекращением производства по делу. Иначе риск оплаты всех расходов возлагается на управляющего».

3,5 миллиарда рублей получили арбитражные управляющие за проведение процедур конкурсного производства в первом полугодии 2025 года, по данным ЕФРСБ.

Причем, по ее мнению, не имеет значения, когда инициатор банкротства заявил об отказе от финансирования, важен именно момент, когда АУ узнал о нехватке средств должника на ведение дела. Руслан Остроумов тоже поддерживает доводы ФНС и считает, что за неправомерное бездействие при отсутствии денег на продолжение банкротной процедуры ответственность возлагается на управляющего. АУ должен был понимать, что единственный оставшийся у должника актив — требование по субсидиарке на 231 тыс. руб.— не покрыл бы сумму его расходов и вознаграждения, превышающую 500 тыс. руб., тем более при продаже на торгах с дисконтом, уточняет господин Остроумов.

Поскольку согласие на финансирование банкротного дела может быть отозвано его инициатором в любой момент, правомерно будет взыскать с него расходы за период до даты отказа, если не был установлен и исчерпан лимит денег на процедуру, полагает управляющий партнер АБ «Астериск» Владимир Хантимиров. АУ Диана Варданян согласна, что «до отказа расходы несет заявитель по делу», а последующие расходы могут быть возложены на управляющего. Татьяна Пугачева и Данил Бухарин говорят, что отказ от финансирования не освобождает автоматически инициатора дела от обязанности возместить расходы на процедуру, понесенные до этого.

Кроме того, после уступки требования по субсидиарке АУ не вправе был подавать иск к ФНС, считают Диана Варданян и Руслан Остроумов. Впрочем, Татьяна Пугачева отмечает, что все зависит от того, что именно было предметом уступки и уступал ли АУ весь объем своих будущих требований в рамках этого банкротства.

Ян Назаренко, Анна Занина, Евгения Крючкова