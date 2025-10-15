Два чиновника в Белгородской области получили ранения при атаке дрона

Глава администрации Гора-Подольского сельского поселения и замглавы администрации села Козинка получили ранения при атаке дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Их имена в сообщении не приводятся.

По данным губернатора, у мужчины — минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки, у женщины — минно-взрывная травма, осколочное ранение ноги и поясницы. Они самостоятельно добрались до Гайворонской ЦРБ, где им оказали помощь.

В селе Березовка, как сообщил глава региона, движущийся легковой автомобиль был атакован FPV-дроном. Водитель получил минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения ноги, плеча, спины. Его госпитализировали в Борисовскую ЦРБ.