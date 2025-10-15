В Дагестане завершено следствие по делу о взятке главе Махачкалы

Следственный комитет по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Махачкалы. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2014–2015 годах чиновник через посредника получил от генерального директора коммерческой организации 74,5 млн руб. За эти деньги администрация города отказалась от иска о признании права собственности на земельный участок площадью более 20 тыс. кв. м. Кроме того, обвиняемый помог получить разрешительную документацию на строительство трех многоквартирных домов на этом участке.

Также фигурант незаконно издал 78 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко