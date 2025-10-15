С бывшего первого зампреда правительства Коми Виноградова взыскали 1,2 млн руб.

Сыктывкарский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры региона о взыскании в доход государства 1,2 млн руб. коррупционного дохода с досрочно ушедшего в отставку первого вице-премьера Республики Коми Антона Виноградова и об изменении ему основания увольнения на «прекращение полномочий в связи с утратой доверия».

Прокуратура региона совместно с управлением ФСБ России по Коми проверила деятельность Виноградова за период, когда он работал первым заместителем председателя правительства республики (тогда регион возглавлял Владимир Уйба). В правительстве он отвечал за развитие государственно-частного партнерства и взаимодействие властей с большим бизнесом.

«На занимаемом посту Антон Виноградов лоббировал инвестиционную деятельность аффилированной коммерческой организации. И от ее учредителя получал заработную плату в качестве советника гендиректора, что недопустимо по требованиям законодательства о госслужбе. Доход Виноградов скрыл, как и факт конфликта интересов»,— сообщили сегодня в прокуратуре региона без уточнения названия компании с учетом тайны следствия.

Как сообщал “Ъ”, Виноградов содержится под стражей в Москве, поскольку обвиняется по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Дарья Шучалина, Сыктывкар