«Сейчас нет условий для длинных инвестиционных проектов»

О ситуации на российском рынке электроники, собственных технологиях и господдержке отрасли “Ъ” рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский

Фото: Пресс-служба АРПЭ

— Согласны, что отрасль переживает не просто спад, а консолидацию, когда слабые игроки уходят, а активы перераспределяются? Видите ли вы в этом признаки будущего оздоровления рынка?

— Производство электронного оборудования в России и рынок компонентов упали в этом году на 25%. Компании отрасли не ожидают улучшения ситуации. Текущая консолидация не несет повышения эффективности, как бывает за счет экономики масштаба. Это консолидация упадка, когда технологические лидеры оказываются в ловушке обязательств перед заказчиками и регуляторами и теряют самостоятельность. Активы консолидируются не в холдинги, а в разношерстные конгломераты, где в лучшем случае возможна консервация активов. Чтобы выходить из этого процесса, потребуются кардинальные изменения не только в отраслевой политике.

— Как вы оцениваете новую модель господдержки — переход от прямых субсидий к налоговым льготам и льготным кредитам? Получается ли у бизнеса их эффективно осваивать в условиях высокой ключевой ставки?

— Новую модель поддержки с переходом от субсидирования инвестиционных расходов к субсидированию банковских ставок нужно понимать как отказ государства от инвестиционной поддержки. Это также отказ от ответственности, так как отбор проектов перекладывается на банки.

— Влияет ли, на ваш взгляд, концентрация господдержки на ограниченном числе «флагманов» на общее состояние конкурентной среды в отрасли?

— «Флагманами» отрасли не могут быть компании с технологическим уровнем 25-летней давности. Поддержка таких «флагманов» в ущерб всем остальным ничего хорошего отрасли не несет.

— Насколько критичным для отечественного производителя является ценовое давление со стороны готовых китайских решений, которые, по вашим оценкам, на 20% дешевле? Есть ли ниша, где российские разработки могут выиграть?

— Эта конкуренция уже идет внутри компаний. Производители вычислительной техники, телеком-оборудования и другой продукции комбинируют поставки собственных разработок, локализацию сборки по зарубежной конструкторской документации и просто лейбелинг импортной продукции. При текущих настройках регулирования рынка российские разработки проигрывают эту конкуренцию. Сейчас нет условий для длинных инвестиционных проектов, главное — быстрее попасть в реестр и получить преференции. Собственные технологии обесцениваются. Невозможно конкурировать с Китаем на его поляне. Стратегически выиграть можно там, где есть собственные технологии, но стратегия сейчас проигрывает краткосрочной выгоде.

— Насколько устойчива сегодня модель работы дистрибуторов ЭК в условиях логистических и финансовых ограничений?

— В этом году каналы товарной и финансовой логистики стабилизировались. Сроки поставок приближаются к нормам доковидного времени. Стоимость услуг операторов финансовой логистики снизилась кратно с 5–7% до 1–2%. Нормализация поставок привела к обострению ценовой конкуренции между поставщиками, и цены в долларовом исчислении пошли вниз. В этом году они снизились на несколько процентов.

— Что бы вы посоветовали предпринять главе средней компании—производителя электроники прямо сейчас, чтобы не просто выжить, но и укрепить свои позиции?

— Первое — сокращать расходы, чтобы не попадать в кредитную ловушку. Второе — сконцентрировать ресурсы на основном для компании направлении, закрыть все непрофильные. Третье — привлекать частных инвесторов, которые готовы «играть в длинную» на развитии российских технологий. Выходить на зарубежные рынки со своими технологиями, искать не заказчиков—покупателей готовых решений, а зарубежных партнеров, которые готовы участвовать в развитии технологий и совместно продвигать их на зарубежных рынках.

Интервью взял Филипп Крупанин