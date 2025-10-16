Плата за плату

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский

Российский рынок электроники и радиоэлектроники за последние годы пережил коренные изменения, которые призваны существенно повысить уровень отечественной локализации и создать условия для конкуренции с импортными аналогами. Этот период стал для отрасли значительным вызовом и одновременно импульсом к обновлению и развитию.

Первоначальные меры, принятые в 2022–2024 годах, включали комплекс программ финансирования крупных отечественных проектов, поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также развитие фундаментальной базы исследований. Основная идея заключалась в создании условий для выпуска российских аналогов и снижения стоимости продукции для повышения ее конкурентоспособности. Последовательно усиливались требования к уровню локализации и ограничению закупок продукции иностранного производства.

Тем не менее даже с учетом всех принимаемых мер разница в стоимости отечественных решений с зарубежными конкурентами остается высокой по большинству позиций. Одновременно с этим сохраняется и недобросовестная конкуренция, когда для включения в Реестр российской промышленной продукции предъявляются отечественные компоненты, а в серийных изделиях — уже иностранные.

Для решения этих задач необходимо принять комплекс мер: усилить поддержку добросовестных отечественных производителей для сокращения стоимостной разницы, обеспечить систему прослеживаемости компонентов и готовых изделий, а также усилить ответственность за нарушение требований локализации. Безусловно, радует, что регулятор в лице Минпромторга активно работает в этих направлениях.

С учетом постепенного сокращения мер прямой финансовой поддержки вспомогательным источником финансирования могли бы стать дополнительные сборы в отношении импортной промышленной продукции, отечественные аналоги которой уже есть на рынке и широко представлены. Таким образом, отрасль получила бы новые ресурсы, а замена российской электронной компонентной базы (ЭКБ) на зарубежную стала бы попросту бессмысленной.

Решением для искоренения недобросовестной конкуренции является маркировка, позволяющая отследить всю цепочку: от производства компонентов до сборки готового устройства. Одновременно с этим следует ввести обязательства по отчетности производителей реестровых устройств о применяемой ЭКБ. При этом производителей, которые не предоставили или исказили данные о происхождении комплектующих, следует исключать из реестра и привлекать к ответственности.

Для углубления локализации электроники необходимо поддерживать и смежные сферы — электронное машиностроение, малотоннажную химию. Стимулом к их использованию может быть, например, введение плавающей (дисконтируемой) ставки по налогу на прибыль для промышленных предприятий, инвестирующих в их разработку, приобретение и внедрение на своих мощностях. В связи с тем, что высокотехнологичные производства требуют значительных ресурсов и окупаются только в среднесрочной или долгосрочной перспективе, важно сохранить программу льготного кредитования.

Такой комплекс мероприятий способен укрепить отрасль и обеспечить стабильную среднесрочную перспективу для отечественных предприятий.