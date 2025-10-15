На въезде в Ярославль планируют построить ТЦ

В Ярославском округе, в селе Толгоболь Кузнечихинского сельского поселения, намерены построить торговый центр. Соответствующая проектная документация получила положительное заключение экспертизы, указывается в Едином государственном реестре заключений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Земельный участок находится за АЗС на пересечении улиц Спартаковской и Панфилова. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка — 2,4 тыс. кв. м. Он находится в частной собственности.

Застройщиком, исходя из информации в реестре, выступает ярославский ИП Шуников Александр Сергеевич.

Алла Чижова