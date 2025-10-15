«Классику» оценили в 8 млрд руб.

Самый дорогой дом в России продается за 8 млрд руб. Он находится в Подмосковье на Минском шоссе, рассказали “Ъ FM” в агентстве Intermark. Особняк в 1,5 тыс. кв. м риэлторы оценивают в $100 млн, он выполнен в классическом стиле. Сам участок с вековыми соснами занимает 5 га, на нем есть спа-комплекс, несколько гостевых домов, спортивный зал с бассейном и теннисный корт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Генеральный директор агентства AIM Илья Менжунов допускает, что такая цена связана и с другими преимуществами дома. При этом, по его словам, на закрытых сделках есть особняки и дороже: «Я понимаю, что для рынка это, наверное, шок-цена, но на самом деле она не самая высокая. Есть лоты и с большей стоимостью. Они не выставлены в публичном пространстве, то есть о них знают небольшое количество игроков этого рынка. У них номинально нет ценника. Точнее, мы можем заявлять конечную стоимость только после того, как сообщили, кого везем на тот или иной конкретный объект. Если мы говорим про лоты, которые стоят от 5 млрд руб. и больше, то, наверное, по рынку их наберется с десяток. Такие дома изначально имеют большие территории, хорошо охраняются и расположены в самых престижных локациях. В основном это новые особняки, в которых никто не проживал. Минимум в двух подобных объектах, помимо всего, еще были отдельные помещения для проведения различных мероприятий, то есть это отдельно построенное здание.

Если говорить про конкретно этот случай, то я не слышал, чтобы цена в таких лотах росла вверх. Вот вниз падает. Бывает, что уступают процентов 35, бывает, что 8%. Такие сделки идут очень долго: от года до бесконечности. К примеру, в 2021 году был реализован лот по схожему ценовому диапазону, так он продавался 15 лет. Так что говорить, что он уйдет быстро, я бы не стал.

Многие из них продаются годами, просто людей, которые могут себе позволить такую покупку, очень немного. Кроме того, у них уже, как правило, все есть».

Такой высокий ценник нетипичен для особняка, который расположен на Минском шоссе, считает директор компании по загородной недвижимости Life Сергей Колосницын, ведь самая дорогая земля представлена в других районах: «Это штучные объекты, которые в себе несут стоимость некой трофейной недвижимости. Если мы говорим, что ценник приближается к $100 млн, то имеем в виду, что речь о престижной локации. Все то же самое где-нибудь в 100 км на востоке Москвы не будет даже близко так же оцениваться, тысячекратное изменение стоимости произойдет. Топовые места, в частности, на Рублево-Успенском шоссе, где "сотка" оценивается и в $200 тыс., и в $400 тыс. Я бы не сказал, что Минское шоссе сегодня является топовым, скорее, просто в данном случае речь идет о достаточно большом участке. Здесь одна стоимость земли будет достаточно большой. Помимо этого, площади строений, качество и отделка тоже играют роль. Но самый важный фактор — это цена самого дома. В данном случае предметом какого-то торга будут, скорее, не какие-то скидки, дисконты, а некие взаимоотношения, структурирование самой процедуры сделки. Возможно, это будут какие-то обмены активами или зачет».

Второй по стоимости особняк в стране продается на Рублево-успенском-шоссе, о нем пишет ТАСС со ссылкой на риэлторов. Он стоит 6 млрд руб. Покупателю предлагают дом площадью в 4 тыс. кв. м, в котором есть семь мастер-спален, 11 санузлов, кинотеатр, гараж на семь машин и целое футбольное поле.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов