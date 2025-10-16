В Башкирию с начала года прибыло на 18% мигрантов больше, чем годом ранее

За девять месяцев этого года в Башкирию прибыло около 160 тыс. мигрантов, сообщила пресс-служба правительства республики. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 62% из прибывших приехали в республику «для осуществления трудовой деятельности», отметили в кабмине.

Основная часть мигрантов — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана. Из стран с визовым режимом наибольшее количество иностранных граждан прибыли из Индии, КНР, Турции, Египта.

Чаща всего мигранты работают швеями, каменщиками, обработчиками птицы.

Премьер-министр республики Андрей Назаров «поручил продолжать работу по привлечению иностранных граждан на свободные вакансии предприятий и организаций республики, не востребованные гражданами России».

Олег Вахитов