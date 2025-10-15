В Черноземье 16 октября будет пасмурно, от +1°C до +9°C

В четверг, 16 октября, в Черноземье ожидается облачная погода. В большинстве регионов пройдут дожди, в Липецке и Тамбове они могут идти вместе со снегом. Температура будет варьироваться от +1°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и днем, и ночью — облачно, без осадков. В темное время суток температура составит +3°C, в светлое — +9°C.

В Воронеже в течение суток пасмурно и небольшой дождь. Ночью — +3°C, днем — +8°C.

В Курске ночью синоптики прогнозируют облачность и небольшой кратковременный дождь, при +4°C. Днем — облачность, без осадков, при +7°C.

В Липецке в темное время суток ожидается облачная погода, также возможен дождь со снегом, +2°C. Днем будет облачно, без осадков, +7°C.

В Орле ночью — осадки, +3°C. Днем — пасмурно при +9°C.

В Тамбове ночью возможны осадки со снегом при +1°C. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь — +8°C.

Кабира Гасанова