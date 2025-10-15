Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Подобное несколько выходит за рамки»

Дмитрий Дризе — о «кадровых решениях» самарского губернатора

Этическую сторону не комментируем: в Кремле сухо отреагировали на кадровые решения губернатора Самарской области. Ранее Вячеслав Федорищев уволил одного из местных руководителей с применением идиоматических выражений. Соответствующее видео в один момент стало хитом русскоязычного сегмента интернета. Вскоре региональный лидер публично извинился. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данную историю очень показательной.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области 36-летний Вячеслав Федорищев — кандидат экономических наук, включенный в президентский кадровый резерв, входящий в десятку перспективных топ-менеджеров страны, — уволил 60-летнего подчиненного с применением обсценной лексики, при этом достаточно сильно ударив по плечу. Соответствующее видео попало в сеть и в один день стало главным хитом российского медиапространства.

Причина недовольства высокого начальства — срыв сроков ввода в эксплуатацию социальных объектов. Пишут, что условно пострадавший глава Кинельского района области Юрий Жидков имеет почти 30-летний опыт управления сельскими территориями. И вроде бы он после всего случившегося попал в больницу. История вышла на самый верх: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что не хочет все это обсуждать. Хотя, так кажется, что оценка вышестоящих инстанций на сей счет не помешала бы.

Как бы то ни было, губернатор Федорищев публично извинился. Однако с оговоркой, что, мол, форма была неправильной, но по сути все верно, поскольку имела место вопиющая халатность. Ситуация на самом деле типичная. Распекать проштрафившихся местных чиновников в прямом эфире под телекамеры — ход всегда выигрышный с точки зрения улучшения политического рейтинга того или иного должностного лица. Это практикуется с незапамятных времен. Однако делать это нужно аккуратно, в противном случае эффект может получиться прямо противоположенный.

Общий смысл такой: барин суров, но справедлив; меня наказали, но по делу. Если же матом посылать, да еще и с рукоприкладством, — подобное несколько выходит за рамки. Народ может такой подход не поддержать, тогда эффект получится прямо противоположенный. Ругать можно, а унижать нельзя.

В целом впору задаться вопросом о том, в каком веке и обществе мы живем. Как насчет традиционных ценностей: чистоты русского языка и уважения к старшим, какими бы они ни были?

Один начальник матом пошлет, другой прикажет телефоны убрать, третий ходит в сталинском френче и памятники восстанавливает отцу народов, а у народа обычно не спрашивает. Губернатор должен показывать пример обычным гражданам и подрастающему поколению. Пока получается не совсем тот пример. У злопыхателей появляется повод усомниться в верности выбранного нашей страной пути.

Дмитрий Дризе

