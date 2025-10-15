Цивилев: Минэнерго заканчивает подготовку к отопительному сезону

Минэнерго завершило подготовку к отопительному сезону, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, 96% подготовки к осенне-зимнему периоду Минэнерго уже выполнило.

«Мы завершаем подготовку к осенне-зимнему периоду этого года. 7 ноября мы полностью закончим документальную подготовку, это крайний срок, до 7 ноября все документы должны быть оформлены»,— сказал господин Цивилев в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках «Российской энергетической недели».

Глава Минэнерго отметил, что в нынешнем году правительство подготовило семинары для региональных представителей энергетической отрасли. Работа по развитию энергетической системы России проводится совместно с регионами, сообщил министр в эфире телеканала «Россия 24».