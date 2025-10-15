Pew Research: американцы и итальянцы больше всех боятся ИИ

50% американцев и итальянцев «скорее обеспокоены, чем воодушевлены» активным распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни. Жители этих двух стран оказались лидерами по обеспокоенности этой проблемой среди 25 стран, в которых провела опрос исследовательская компания Pew Research Center.

Многие обеспокоены распространением ИИ также в Австралии (49% опрошенных), Бразилии (48%), Греции (47%) и Канаде (45%). Меньше всего беспокоятся по этому поводу жители Южной Кореи (16%) и Индии (19%). Наибольшее воодушевление по поводу ИИ выразили в Израиле (29%), Южной Корее и Швеции (по 22%), а также Нигерии (20%). В среднем в 25 странах, участвовавших в исследовании, 34% опрошенных сказали, что они «скорее обеспокоены, чем воодушевлены» распространением ИИ, 16% — «скорее воодушевлены, чем обеспокоены», а 42% примерно в равной степени испытывают обе эти эмоции.

Аналитики Pew Research также выяснили, насколько люди в целом осведомлены об ИИ. Выяснилось, что 81% опрошенных знают об этих технологиях, причем 34% считают, что знают о них довольно много. Лишь 14% сказали, что ничего не знают об ИИ, еще 5% не ответили на этот вопрос.

Pew Research провела опрос в 25 странах, включая США, Великобританию, Германию, Кению, Индонезию, Турцию и Мексику, в марте 2025 года. В нем приняли участие 3605 человек. В России опрос не проводился.

Яна Рождественская