Глава нижегородского Народного фронта признал вину в хищении 3,5 млн рублей

Руководитель нижегородского исполкома Народного фронта «За Россию», директор «Нижегородской службы добровольцев» признал вину в хищении бюджетных средств. По данным РИА «Новости», потерпевшей стороной по делу стало региональное министерство молодежной политики.

Общая сумма гранта составила 6 млн руб. По данным следствия, после получения гранта в 2023 году Андрей Жильцов организовал выполнение работ на сумму около 2,5 млн руб. Остальные 3,5 млн руб. он перевел со счета организации на свои личные счета.

Отметим, что в то время обвиняемый еще не работал в областном отделении Народного фронта. Тогда он возглавлял общественной организации «Нижегородская служба добровольцев». В Народный фронт он пришел в 2024 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Жильцов был задержан 14 октября. Нижегородский районный суд 15 октября примет решение об избрании ему меры пресечения. Ему предъявлено обвинение По ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).