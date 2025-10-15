Коммерсантам переплатили за разминирование

Суд в Москве вынес приговор по делу о поставке в Росгвардию передвижных комплексов для разминирования взрывоопасных предметов «Аракс» по завышенным ценам. С осужденных, среди которых оказался представитель заказчика, взыскали 235 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд 15 октября вынес приговор гендиректору ООО «Комплексные системы» Олегу Чекрышеву, его заместителю Александру Белякову, руководителю ООО «Нижегородский автомобильный завод» Наталье Баркановой и экс-сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову.

В 2018 году Росгвардией был проведен тендер на поставку комплексов «Аракс», в котором победила компания «Комплексные системы». Именно эта структура при содействии компании госпожи Баркановой должна была поставить гвардии комплексы разминирования и несколько автофургонов Peugeot с «дооборудованием». Однако Вадим Гречишников, который в соответствии со своими должностными обязанностями должен был блюсти ведомственные интересы, допустил необоснованное завышение цены контрактов, говорится в обвинительном заключении, что и привело к причинению Росгвардии значительного имущественного вреда.

Ущерб следствие и Росгвардия, признанная потерпевшей стороной, оценили в 283,5 млн руб.

Госпожа Барканова написала явку с повинной и способствовала следствию. Господа Чекрышев и Беляков также признали вину в полном объеме. Все трое указали на бывшего росгвардейца Вадима Гречишникова как на соучастника преступления. Также они добровольно возместили часть ущерба: от 2 млн до 7 млн руб.

В прениях по делу, которые прошли 3 октября, гособвинитель указывал, что господин Гречишников утратил функции планирования и осуществления закупок комплексов разминирования «Аракс», поэтому его преступная деятельность была прекращена, а остальные фигуранты решили самостоятельно «реализовывать ранее достигнутый преступный сговор». В связи с этим обвинение в отношении господина Гречишникова было переквалифицировано с мошенничества (ст. 159 УК) на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Прокуратура запросила для фигурантов от шести до восьми лет и штрафы. Защитники просили строго не наказывать подсудимых.

Наталья Барканова и Вадим Гречишников получили по три года, а Олег Чекрышев и Александр Беляков — шесть и пять лет общего режима со штрафами, соответственно. Последнего, впрочем, освободили от наказания в связи с болезнью. Также суд постановил взыскать с осужденных 235 млн руб. в пользу Росгвардии, которая хотела получить на 36 млн больше. Адвокаты планируют обжаловать приговор.

Ефим Брянцев