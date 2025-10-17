На Ставрополье сельские жители получают доступ к современной медицине

В Кировской районной больнице завершился капремонт операционного блока хирургического отделения. Это лишь один из примеров работы по развитию первичного звена, которая сегодня проводится в Ставропольском крае. Для этого здесь разработали и активно реализуют региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», который, в свою очередь, опирается на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края

По информации министерства здравоохранения Ставрополья, на ремонт оперблока Кировской районной больницы было выделено более 12 млн руб. Работы включали замену инженерных систем водоснабжения, электроснабжения и отопления, обновление полов, стен и потолков, замену оконных проемов и дверей, а также обновление лифта и пожарной сигнализации.

По словам и. о. главного врача больницы Джульетты Сабанчиевой, здание было построено в 1971 году и давно нуждалось в реконструкции. «Создание комфортных условий для пациентов — важный шаг развития учреждения, — подчеркнула она. — Следующим этапом станет капитальный ремонт первого блока хирургии и терапевтического отделения».

Капремонт всего здания продолжается в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Выделено около 54 млн руб. Но Кировская больница — один из множества примеров успешной реализации проекта.

Так, недавно был завершен капремонт хирургического отделения Левокумской районной больницы. Обновлены инженерные системы: водо- и электроснабжение, отопление. С применением современных материалов специалисты отремонтировали полы, стены и потолки, заменили двери. Для удобства пациентов установлены отбойники и поручни. На перечисленные работы из бюджета региона были выделены более 14,7 млн руб., а всего на капремонт медучреждения запланировано свыше 42 млн руб.

Еще пример — завершение капремонта хирургического отделения Нефтекумской районной больницы. Специалисты также модернизировали системы отопления, водо- и электроснабжения, отремонтированы полы, стены и потолки, заменили двери. Финансирование составило 9,9 млн руб.

Досрочно был завершен капремонт участковой больницы села Побегайловка Минераловодского округа. На обновление учреждения затрачено более 59 млн руб. Подрядчик также преобразил фасад здания, заменил желоба, двери и окна, выполнил отделочные работы, отремонтировал полы и потолки, положил плитку.

А в поселке Новокавказский обновили амбулаторию. В частности, отремонтировали системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и пожарной сигнализации, качественно обновили кровлю, фасад и входную группу.

Глава краевого минздрава Юрий Литвинов отметил, что в 2025 году в регионе запланировано капитально отремонтировать 27 медучреждений. Уже завершен капремонт 15 медицинских объектов и до конца года будут завершены работы еще на 13-ти. «Проект модернизации первичного звена здравоохранения создает условия для профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения. Это особенно важно для отдаленных и сельских территорий», — пояснил министр.

По его словам, в 2025 году в медучреждения края поставлено 459 единиц современного оборудования и 320 — санитарного транспорта. Программа также предусматривает замену лифтов, обновление вентиляционных и коммуникационных систем. Это значительно повышает уровень комфорта и безопасности для пациентов и персонала.

Кроме ремонтов, в регионе строят новые объекты. Так, в Михайловске и селе Арзгир запланировано введение в эксплуатацию двух поликлинических отделений.

По информации краевого минздрава, в 2025 году финансирование проекта в Ставропольском крае увеличилось более чем вдвое и превысило 2,27 млрд руб. Всего программа капремонта охватила в регионе более 340 объектов. Работа ведется под контролем губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Для правительства региона, модернизация первичного звена здравоохранения — один из приоритетов. Именно на этом уровне оказывается основная медпомощь и ведется активная работа по профилактике заболеваний.

Особенно важна работа по развитию первичного звена здравоохранения для сельских районов и отдаленных территорий: там для своевременного выявления и лечения заболеваний создаются условия, близкие к городским. А это значит, что даже в самых отдаленных местах Ставропольского края жители получат своевременную и качественную помощь. Все это в комплексе не только способствует предоставлению ставропольчанам современных, высокотехнологичных медицинских услуг, но и положительно влияет на увеличение продолжительности жизни. Одна из задач, которую еще несколько лет назад поставил перед главами регионов президент России Владимир Путин.