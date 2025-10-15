Лавров: поставки «Томагавков» грозят опасным обострением отношений России и США

Поставки американских крылатых ракет Украине нанесут «колоссальный ущерб» перспективам нормализации отношений между Россией и США. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью «Ъ». По его словам, помимо превращения «войны Байдена» в «войну Трампа» это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. При этом министр выразил уверенность в том, что в Вашингтоне осознают все риски.

«Да, были заявления про "Томагавки", но в этой серии заявлений про возможность поставки "Томагавков" президент Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная»,— сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что «Украина здесь уже будет ни при чем».

«Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена»,— подчеркнул министр.

На вопрос о том, запрашивала ли Россия встречу с американской стороной для того, чтобы разъяснить США, насколько опасен этот шаг, глава внешнеполитического ведомства ответил отрицательно. «Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость»,— пояснил он позицию Москвы.

Господин Лавров обратил внимание на тот факт, что «никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя». По этой причине поставки и использование ракет «будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США», пояснил он. И заключил: «Не сомневаюсь, что там это понимают».

Полный текст интервью Сергея Лаврова читайте на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая