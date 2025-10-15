ФСБ сообщила о разоблачении в Крыму женской ячейки террористической организации

В Крыму пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации, которая запрещена в РФ, сообщил центр общественных связей ФСБ. Во время обысков в домах подозреваемых была изъята запрещенная в России литература.

Законспирированная ячейка состояла из четырех женщин. По данным спецслужбы, они распространяли среди крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

Следственный отдел управления ФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь