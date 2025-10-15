Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд из Нижнего Новгорода в Саранск начнет ходить с 26 октября

С 26 октября Горьковская и Куйбышевская железные дороги запустят новый поезд сообщением Нижний Новгород — Саранск. По данным ГЖД, состав будет курсировать по выходным и праздничным дням. Время в пути займет около пяти часов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отправляться из Нижнего Новгорода состав будет в 07:35, прибывать в Саранск в 12:41. Из столицы Мордовии в обратном направлении поезд выходить в 17:10, прибывать в Нижний Новгород в 22:23.

На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

Андрей Репин