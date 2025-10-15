Загородные дома в Карачаево-Черкесии подорожали за год почти на четверть

Средняя стоимость загородных домов в Карачаево-Черкесии на начало октября достигла 18,6 миллиона рублей, увеличившись за год на 22%, следует из данных ЦИАН.

В других регионах также наблюдается рост: в Дагестане цены выросли на 7% до 20,8 миллиона, в Северной Осетии — на 11% до 14,4 миллиона, в Ставропольском крае — на 5% до 13,6 миллиона, в то время как в Кабардино-Балкарии цены снизились на 8% до 12,3 миллиона рублей.

Общий рост цен по России за год составил 3%, что значительно ниже прошлогодних показателей (10%). В большинстве регионов отмечается стабильность либо умеренное увеличение, тогда как в Архангельской области, Приморье и Чечне цены снизились на 10–11%. Аналитики связывают рост спроса с улучшением условий ипотеки и снижением ключевой ставки Центробанка, что стимулировало выдачу кредитов на 14 тысяч в месяц — максимум с конца прошлого года. Продажи и предложение жилья в сегменте ИЖС увеличились, хотя цены остаются консервативными из-за высоких строительных затрат и нехватки рабочих.

Пока предложение новых домов ограничено, а спрос на загородную недвижимость остается под давлением из-за высоких ипотечных ставок и ограниченных программ льготного кредитования. Эксперты прогнозируют, что цены в сегменте эконом-класса продолжат снижаться на 10–15%, а в более премиальных сегментах спрос и цены могут увеличиться до 50%, в зависимости от проекта. Общая ситуация в сегменте остается неопределенной, с перспективами роста цен в 2026 году при дальнейшем снижении ставок и развитии механизмов эскроу.

Станислав Маслаков