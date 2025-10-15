Хоккеисты ярославского «Локомотива» вошли в состав сборной России

Шестеро хоккеистов ярославского «Локомотива» вошли в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала, который пройдет в декабре. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

В состав вошли вратарь Даниил Исаев, защитник (капитан «Локомотива») Александр Елесин, нападающие Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов и Егор Сурин. Всего в список вошли представители 15 клубов. Главным тренером сборной России будет бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Очередной Кубок Первого канала пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске в декабре 2025 года. На Кубке сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Победителем прошлого розыгрыша стала команда «Россия 25».

Алла Чижова