В Нижнем Новгороде для участия в проекте «Вам решать!» отобрали 96 заявок

Администрация Нижнего Новгорода отобрала 96 заявок для участия в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2026 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, больше всего инициатив выдвинули в Автозаводском (20), Канавинском (18) и Сормовском (16) районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самое большое количество заявок набрало направление «Наши дороги» — 44 проекта. «По остальным направлениям: "Наша инициатива" — 35 проектов, "Все лучшее детям! " — 15 проектов, "Спорт для всех!" — два проекта»,— сообщил глава города.

Проголосовать за понравившийся проект нижегородцы могут до 1 декабря на сайте vam.golosza.ru. Тем, кому необходимо помощь для регистрации и голосования, можно обратиться в соседские центры и офисы территориального общественного самоуправления.

Как писал «Ъ-Приволжье», по условиям конкурса финансирование победивших в голосовании проектов складывается из областной субсидии, софинансирования мэрии Нижнего Новгорода и инициативных платежей физических и юридических лиц.

В 2026 году из областного бюджета на реализацию проектов по программе «Вам решать!» в Нижнем Новгороде планируется направить 180 млн руб. Еще почти 61 млн руб. намерена добавить мэрия города.

Андрей Репин