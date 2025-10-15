Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что принципы, заложенные Уставом ООН, полностью сохраняют актуальность, но из-за неправильного их применения западными странами возникла несправедливость. По его словам, реформы требуются только для Совета безопасности ООН, Устав «трогать» не предлагается.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Когда Западу было нужно, ‘’признали Косово''. Это якобы право на самоопределение. Но никто не проводил там никакого референдума по вопросу самоопределения. А через несколько лет в Крыму референдум прошел. Но нет, дескать, мы нарушили территориальную целостность. А как же право на самоопределение? Как говорится, это другое. Это двойные стандарты, ‘’жонглирование'' принципами: ‘’когда мне нужно, будет так, а когда не нужно, то будет эдак''»,— заявил Сергей Лавров.

«После пятисотлетнего доминирования в мире, и особенно после исчезновения СССР, Запад решил, что настал ''конец истории'' — теперь всех ''построим’’, ‘’все будут по-нашему маршировать''. Получилось по-другому. Россия вернулась к своим историческим, традиционным истокам. ‘’Поднялись'' новые державы. Конечно, когда Запад пытается сдержать их развитие различными санкциями, тарифами, то это проявление тех самых ‘’правил''. Это не сработает»,— подчеркнул министр.

Лусине Баласян