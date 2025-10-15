Путин открыл движение на трех новых автодорожных объектах

Президент России Владимир Путин открыл движение по трем автодорожным объектам. Об этом он объявил на совещании по дорожному строительству по видеосвязи. Теперь на автомобиле можно проехать по мосту через реку Обь в составе южного обхода Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в обход села Сокуры в Татарстане, по отремонтированному участку (15 км) трассы А-215 в Карелии.

Мост через Обь в обход Сургута начали строить в 2022 году. Губернатор Югры Руслан Кухарук называл этот проект самым масштабным для региона. Мост планировали построить, чтобы снять нагрузку с Югорского моста. Бюджет проекта превысил 60 млрд руб.

Строительство обхода села Сокуры началось в 2023 году, чтобы разгрузить участок трассы Р-239 Казань – Оренбург. Протяженность нового объекта составила 24 км, будут доступны четыре полосы для движения. Бюджет по госконтракту составил 19,2 млрд руб.

На трассе А-215 в Карелии отремонтировали участок дороги в районе Шелтозера на подъезде к Ленинградской области. В конце августа глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что из 30 км до границы с Ленобластью 15 км планируют отремонтировать к концу года.