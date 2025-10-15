Жителей Подмосковья будут судить в Ярославле за покушение на сбыт наркотиков

Прокуратура Ярославской области направила в суд дело о покушении на сбыт более 27 кг синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве. Обвиняемыми стали три жителя Московской области в возрасте от 22 до 38 лет. Им предъявлено обвинение по чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2024 года по февраль 2025 года обвиняемые сбывали наркотики в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Московской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Республике Карелия. Они были курьерами и оборудовали тайники с крупными партиями наркотиков.

Деятельность группы была пресечена правоохранительными органами во время подготовки очередных «закладок» в Ярославской области. Из оборота изъято более 27 кг синтетических наркотиков. Дело, которое расследовалось сотрудниками регионального УМВД, направлено в Ярославский районный суд.

Антон Голицын