МВФ: рост расходов на оборону стал фактором давления на экономику в Европе
Увеличение оборонных затрат в Европе оказывает значительное давление на государственные расходы. Об этом заявил «РИА Новости» глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
«Одним из факторов давления ... являются именно траты на безопасность и оборону», — сказал собеседник агентства.
По словам господина Гаспара, европейские оборонные расходы «необходимо отрегулировать» так, чтобы обеспечить финансовую стабильность стран и «долгосрочную устойчивость государственного долга».