МВФ: рост расходов на оборону стал фактором давления на экономику в Европе

Увеличение оборонных затрат в Европе оказывает значительное давление на государственные расходы. Об этом заявил «РИА Новости» глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.

«Одним из факторов давления ... являются именно траты на безопасность и оборону», — сказал собеседник агентства.

По словам господина Гаспара, европейские оборонные расходы «необходимо отрегулировать» так, чтобы обеспечить финансовую стабильность стран и «долгосрочную устойчивость государственного долга».