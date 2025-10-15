Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двое утонули, один пропал без вести при столкновении баржи и лодки на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате столкновения баржи с лодкой на реке Обь два человека утонули и один пропал без вести, сообщили в Центральном МСУТ СКР. Инцидент произошел днем вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По данным Уральской транспортной прокуратуры, под корму баржи теплоходного состава ОТА 976 попала лодка с тремя людьми и затонула. Установлено, что моторная лодка пыталась обойти теплоходный состав с правой стороны.

Спасатели обнаружили тела двух погибших, поиски еще одного пассажира продолжаются.

Следователи Центрального МСУТ СК России начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Полина Бабинцева

