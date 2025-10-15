Apple представила MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro с чипом M5

Apple представила новые устройства на базе процессора M5, включая MacBook Pro, iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Анонс размещен на сайте компании.

Процессор M5 создан по 3-нанометровой технологии и имеет 10-ядерную архитектуру графического процессора. В Apple заявили, что пиковая производительность для задач искусственного интеллекта с новым чипом в несколько раз превышает показатели предыдущего поколения M4.

Новинки поступят в продажу 22 октября, но уже доступны для предзаказа. MacBook Pro оснащен 14-дюймовым дисплеем Liquid Retina XDR, 12-мегапиксельной камерой Center Stage и аудиосистемой из шести динамиков. Время автономной работы достигает 24 часов. Стартовая цена — $1599 (126 тыс. руб.). iPad Pro доступен с экранами 11 и 13 дюймов Ultra Retina XDR за $999 (78 тыс. руб.) и $1299 (102 тыс. руб.) соответственно. Шлем Vision Pro — $3499 (275 тыс. руб.).