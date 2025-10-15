Начальника отдела промпредприятия в Ижевске отправили в СИЗО по делу о подкупе

Ленинский райсуд Ижевска отправил в СИЗО начальника отдела ижевского промышленного предприятия с госучастием К. Минаева (имя неизвестно) по обвинению в коммерческом подкупе (ст. 204 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. По данным «Ъ-Удмуртия», речь идет о металлургическом предприятии «Ижсталь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что 45-летний обвиняемый получил от директора ООО «Промтехсервис» 1,4 млн руб. за лоббирование интересов фирмы во время закупок на предприятии. «В частности, фигурант оказывал консультативную помощь по вопросам подачи заявок и ценовых предложений на участие в конкурсах, закупку товарно-материальных ценностей, заключение договоров и их дальнейшую оплату»,— говорится в сообщении.

Обвиняемый Минаев и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, прокурор ходатайствовал о заключении фигуранта под стражу. Суд решил отправить его в СИЗО на два месяца, до 14 декабря. Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками региональных УФСБ и СУ СКР. Его задержали сегодня,15 октября.