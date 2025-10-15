Европейский поставщик медтехники откроет представительство в Кисловодске

В Кисловодске открывается представительство BTL — международного производителя техники для высокоинтенсивных методик лечения и реабилитации пациентов. Об этом сообщил руководитель медицинского направления BTL Виктор Лопатников в ходе деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности», организованной «Ъ-Кавказ» в Пятигорске.

По словам господина Лопатникова, BTL, основанная в Великобритании в 1993 году, продает медицинское оборудование как напрямую, так и через сеть официальных дилеров. У компании более 80 представительств по всему миру. В России BTL работает с 2011 года.

Открытие представительства в регионе КМВ позволяет компании не только усилить позиции на российском рынке, представив здесь весь спектр оборудования, но и активнее работать с санаторно-курортным комплексом. Для него совместно со специалистами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были разработаны специальные программы по профилактике и лечению хронических заболеваний, пояснил Виктор Лопатников.

Станислав Маслаков