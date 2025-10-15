Лавров: на Западе только Трамп пытается понять первопричины конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация — единственные представители «западного лагеря», которые пытаются понять первопричины конфликта на Украине. Одной из них, как указал министр, стало втягивание Украины в НАТО, что американский лидер уже назвал ошибкой.

«Когда Трамп и спецпосланник президента США Стив Уиткофф стали говорить о вопросах, связанных с территорией, территориальным размежеванием,— это тоже беспрецедентное признание реалий со стороны Запада»,— отметил Сергей Лавров. «Само признание американской стороной того факта, что эти территории должны обладать статусом, который хотят иметь люди, проживающие на них, присутствует»,— сказал глава российского МИДа.

Как рассказал Сергей Лаврова, на встрече на Аляске в августе Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсуждали, как разрешить конфликт на Украине с учетом двух этих первопричин. «Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга»,— прокомментировал саммит лидеров министр.

Полную версию интервью Сергея Лаврова читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян