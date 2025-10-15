Число экономических ОПГ кратно выросло в Нижегородской области

Число преступлений экономической направленности, совершенных в составе организованных преступных групп (ОПГ), за девять месяцев 2025 года выросло в Нижегородской области в 5,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. В январе-сентябре текущего года зафиксировано 148 таких преступлений, говорится в статистике регионального ГУ МВД.

Всего за отчетный период зафиксировано 1,18 тыс. преступных деяний экономической направленности — плюс 0,3% год к году. Расследовано 934 дела (плюс 4,4%), к ответственности привлечено 588 лиц (на 4,5% меньше).

Коррупционных преступлений выявлено 363 (минус 1,6%). Также зафиксировано 331 преступление против интересов органов госвласти и МСУ, их стало меньше на 7,3%.

Преступлений, связанных со взятками, стало меньше на 13% (219). В том числе фактов дачи взятки зафиксировано 70 (минус 17,6%), получения — 56 (плюс 19,6%). Средний размер взятки в отчетах больше не приводится. Последние данные давались за семь месяцев — 424,9 тыс. руб.

Галина Шамберина