Госдума отклонила проект о порядке общения детей с родителями после развода

Госдума отклонила законопроект, согласно которому суд должен определять порядок общения детей с родителями после развода.

Проект поправок в Семейный кодекс в ноябре 2024 года внес депутат Дмитрий Кузнецов (СРЗП). В пояснительной записке говорилось, что поправки нацелены на борьбу с ситуациями, когда один из родителей препятствует общению ребенка с бывшим супругом.

Правительство проект не поддержало, указав, что поднятая депутатом проблема уже урегулирована действующим законодательством. Аналогичный отзыв инициатива получила и от думского комитета по защите семьи.

В августе 2025 года господин Кузнецов в соавторстве с депутатами Андреем Свинцовым (ЛДПР) и Алексеем Корниенко (КПРФ) внес на рассмотрение проект о совместном воспитании детей после развода родителей. Документ предполагает, что суд может установить «порядок совместного воспитания» ребенка, если родители не договорились, с кем из них он останется жить после развода. Согласно поправкам, суд будет определять индивидуальный график ребенка с каждым из родителей. Ожидается, что законопроект рассмотрят в первом чтении в осеннюю сессию.

Полина Мотызлевская