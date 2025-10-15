Россияне активно переобуваются

В России стали больше покупать обувь. За первые три квартала 2025-го объем продаж вырос на треть по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом “Ъ FM” сообщили в Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки «Честный знак». Там добавили, что сама обувь подешевела примерно на 4%. Сейчас в среднем за пару просят 2,3 тыс. руб.

Позитивная динамика на рынке прежде всего связана с активностью продавцов на маркетплейсах, рассказала “Ъ FM” руководитель управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвара Михайлова: «Потребление обуви действительно выросло, и основной драйвер здесь — это онлайн-торговля. Люди чаще выбирают то, что удобно: легче заказать на дом, ассортимент больше, ценовой диапазон абсолютно разный. Если посмотреть на динамику, то с января по август этого года больше чем в 2,5 раза увеличились онлайн-продажи. При этом если посмотреть на офлайн, то мы видим проседание, сокращение где-то на 10%.

При этом производство обуви увеличивается. За первые полгода в 2025 году мы зафиксировали рост на 7%. Но интересно, что не только российское производство выросло, но и импорт, на 17%.

Таким образом есть динамика, которая показывает, что обувной рынок очень активно развивается за счет внутреннего и внешнего предложений. При этом борьба с лжепредприятиями могла подстегнуть наших участников к легализации своей деятельности. Напомню, что с 1 декабря 2024 года по конец июня 2025-го у нас шел эксперимент по мониторингу производителей. Результаты показали, что среди проверенных предприятий в категории "обувь" 93% компании свои производства не подтвердили. Сейчас готовятся изменения в законодательство, чтобы проводить регулярный мониторинг производителей по данным "Честного знака"».

По данным Росстата, производство обуви в России, наоборот, снижается на 27% по сравнению с прошлым годом. Зачастую маркетплейсы демпингуют, не давая развиваться офлайн-ритейлу и обувным фабрикам, рассуждает основатель магазина Kin Store Констатин Булычёв: «Отечественные фабрики и оптовые компании не заметили принципиального роста по отношению к прошлому периоду. Все достаточно стабильно, или даже иногда многие наши оптовые клиенты жалуются на продажи.

Судя по всему, маркетплейсы отъедают большой кусок. Это дешевый B2C-канал, когда конечный потребитель может заказать товар напрямую из Китая без НДС, что немножко мешает местному локальному ритейлу продавать на уровне прошлого года.

В статистике отражается количество маркировки, заказанной участниками внешних экономических процессов. Я так думаю, что речь про маркетплейсы в большей степени. Не увеличивается количество розничных магазинов, и они не растут в выручке. Вместе с тем на таких площадках просто красивая картинка, а что тебе привезут, неизвестно. Это факт. Сейчас обсуждается в правительстве инициатива обложить НДС иностранных продавцов. Это помогло бы в первую очередь рынку труда, местному ритейлу и улучшило бы ситуацию с налоговыми отчислениями с продаж».

Из-за ухода многих западных брендов из России люди в основном покупают трендовые кроссовки на маркетплейсах, пояснил главный редактор журнала «К.Е.Д». Но, по его словам, оригинальная обувь там практически не продается, поэтому ценителям лучше обращаться к проверенным перекупщикам: «Есть те, кто, может быть, просто не разбирается в этом или стремится, что называется, казаться, а не быть. Вот такие люди покупают подделки. Если мы говорим о ценителях, то они как покупали оригинальную продукцию, так и продолжают это делать либо через своих знакомых, либо через байеров, либо у других коллекционеров. Сейчас особо большого выбора таких моделей в магазинах нет, а на маркетплейс зайдешь, там и цены приятнее. Но, как и везде, если ты видишь что-то очень дешевое, то вряд ли это будет очень качественным. В свое время я брал несколько, как мне говорили, самых топовых подделок или, как их еще называют, "копий один в один". Внимательно их осматривал, разрезал, но если говорить про высокотехнологичную обувь, то там действительно очень серьезная разница по сравнению с оригинальной продукцией».

Представители компании Wildberries и Russ рассказали “Ъ FM”, что продажи обуви на их маркетплейсе за первые три квартала 2025-го увеличились на треть по сравнению с тем же периодом 2024-го.Больше всего вырос спрос на мюли и балетки, на 160% и 80% соответственно. Популярностью пользуется и спортивная обувь. В пресс-службе маркетплейса Ozon заявили, что у них в августе 2025-го динамика продаж обуви существенно опережала таковую в том же месяце 2024-го.

Никита Путятин