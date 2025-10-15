В Екатеринбурге задержали группировку, организовавшую канал незаконной миграции

В Екатеринбурге пресекли канал незаконной миграции, действовавший с 2017 года, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: УФСБ России по Свердловской области Фото: УФСБ России по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: УФСБ России по Свердловской области Фото: УФСБ России по Свердловской области

По данным ведомства, группа свердловчан обеспечивала нелегальное пребывание мигрантов из Восточной Азии. Мигрантам предоставлялись поддельные документы с ложными сведениями о целях визита, местах работы и проживания.

Все участники группы арестованы. В ходе следственных действий по местам проживания и работы фигурантов были изъяты поддельные документы, печати, техника и списки легализованных иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Следствие продолжается.

Полина Бабинцева