В Екатеринбурге задержали группировку, организовавшую канал незаконной миграции
В Екатеринбурге пресекли канал незаконной миграции, действовавший с 2017 года, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
По данным ведомства, группа свердловчан обеспечивала нелегальное пребывание мигрантов из Восточной Азии. Мигрантам предоставлялись поддельные документы с ложными сведениями о целях визита, местах работы и проживания.
Все участники группы арестованы. В ходе следственных действий по местам проживания и работы фигурантов были изъяты поддельные документы, печати, техника и списки легализованных иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Следствие продолжается.