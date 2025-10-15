Ремонт моста в селе Александровском ускорился после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Александровского района выявила нарушение сроков ремонта моста через реку Томузловка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Ставропольской краевой прокуратуры. Контракт на капитальный ремонт заключили между муниципалитетом и подрядчиком. Но местные жители пожаловались в прокуратуру из-за ненадлежащего состояния мостового перехода, что создавало угрозу для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

В ходе проверки обнаружили, что темпы работ снижаются и не соответствуют установленному графику, что ставит под угрозу своевременное завершение ремонта. Прокуратура предупредила подрядчика о недопустимости нарушения закона, а также начала еженедельный надзор за ремонтом.

Благодаря прокурорскому вмешательству ремонтные работы значительно активизировались. Прокуратура держит ситуацию под постоянным контролем, требуя завершения ремонта в установленные сроки.

Станислав Маслаков