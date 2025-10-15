Лавров: РФ запросила комментарий США по статье об их участии в ударах по России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал «Ъ», что российская сторона запросила у американской комментарий по вопросу о недавней публикации газеты Financial Times о том, что США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по энергетическим объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Много пишут, и далеко не все из таких «ударов в колокол» подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание, — заявил министр иностранных дел РФ. — Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times».

На вопрос «Ъ», не дали ли американцы уже ответ на запрос России, Сергей Лавров ответил: «Это было пару дней назад, когда это было опубликовано».

12 октября Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что разведка США предоставляет Украине данные, которые позволяют наносить удары по критическим российским объектам. По словам собеседников издания, благодаря разведданным Киев в том числе смог ударить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые расположены далеко от линии фронта.

Полную версию интервью Сергея Лаврова читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко