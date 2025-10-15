Лавров: союзники США давят на Трампа и затягивают конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что после саммита на Аляске в августе союзники США попытались «сбить с пути истинного» американского президента Дональда Трампа и затянуть решение конфликта на Украине. По словам министра, для этого европейские и украинские власти хотят убедить американского президента, что Россия не хочет мира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал Сергей Лавров, после встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа Москва ждет реакции Вашингтона на российскую позицию по Украине. Комментируя последние заявления президента США о возможных поставках ракет Tomahawk, министр заявил, что это не затрагивает обсуждаемые на Аляске вопросы.

«Да, на него давят. Он поехал после Аляски ''советоваться'', как он сказал, с союзниками в Вашингтоне. Они туда прилетели, привезли Владимира Зеленского. Они же не скрывают того, что хотят Дональда Трампа ''сбить с пути истинного'', как у нас принято говорить; с того пути, который он сам своими политическими инстинктами определил для себя»,— объяснил Сергей Лавров.

Лусине Баласян