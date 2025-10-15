Министр транспорта Ульяновской области оштрафован за несубсидирование авиарейсов

По материалам транспортной прокуратуры за нарушения в сфере субсидирования пассажирских авиаперевозок оштрафован министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев. Об этом в среду сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства ульяновской транспортной прокуратурой было установлено, что в 2024 и 2025 годах министерством транспорта Ульяновской области были нарушены сроки принятия решений и выплаты трем авиакомпаниям («Икар», Nordwind Airlines и S7 Airlines) субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением внутренних региональных пассажирских перевозок. Общая сумма невыплаченных в срок субсидий составляет свыше 10 млн руб., отмечают в Приволжской транспортной прокуратуре. В настоящее время субсидии выплачены.

В ведомстве отмечают, что такие обстоятельства могли повлиять как на регулярность авиарейсов, так и на стоимость пассажирских авиаперевозок из Ульяновска (авиакомпании при отсутствии субсидирования могли отказаться от выполнения авиарейсов или установить более высокий тариф).

По материалам транспортной прокуратуры контрольным управлением администрации губернатора региональный министр транспорта привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидий (ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ от штрафа до 30 тыс. руб. до двух лет дисквалификации). Министру было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск