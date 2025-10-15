На Ставрополье за 9 месяцев 2025 года снизился ввод жилья

Объем ввода жилья в Ставропольском крае за январь–сентябрь 2025 года составил 1,65 млн квадратных метров, что на 3% ниже результата аналогичного периода прошлого года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Главным фактором спада стало снижение в сегменте индивидуального жилищного строительства — частные застройщики ввели в эксплуатацию 1 млн квадратных метров нового жилья, что на 10,4% меньше, чем за первые девять месяцев 2024 года.

Лидером по вводу жилья остается Ставропольский городской округ с показателем 598 тыс. квадратных метров, за ним следуют Шпаковский округ с 234 тыс. и Предгорный округ с 134 тыс. кв. метров. Сильнее всего прибавил объем жилья Арзгирский округ, удвоивший результаты прошлого года, а также Андроповский и Благодарненский, нарастившие ввод на 50%.

По сравнению с итогом 2024 года, когда введено почти 1,9 млн кв. метров, рост к 2023 году составил 4,1%, нынешние показатели демонстрируют замедление роста и начало коррекции вече построенного. Отмена льготных ипотечных программ в конце 2024 года и резкий рост ипотечных ставок до 30% превратили кредитование в менее доступное и снизили спрос на жилье. По оценкам Союза риелторов Ставропольского края, около 80% сделок ранее приходилось на льготную ипотеку. С окончанием программ сделок стало значительно меньше, что сказывается на темпах строительства и вводе новых квадратных метров.

По итогам девяти месяцев 2025 года Ставрополье сохраняет десятое место в России по объему ввода жилья, несмотря на слабую динамику в отдельных сегментах.

Станислав Маслаков