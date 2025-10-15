Приговор по «Дружбе»

Волжский районный суд Самарской области огласил приговор по уголовному делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Пятерым фигурантам назначено от 9 до 16 лет заключения. Еще один обвиняемый, признавший вину и сотрудничавший со следствием, отправлен на принудительные работы. Было установлено, что фигуранты выкачивали из «Дружбы» нефть, которую продавали, закачивая вместо нее жидкость, загрязненную хлорорганическими соединениями.

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Судья Волжского районного суда Самарской области Юлия Артемова огласила приговор шестерым фигурантам уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». В преступлении признаны виновными бывшие гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роман Гладков, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и руководитель узла слива и компаундирования Евгений Елисеев.

Светлана Балабай, Сергей Баландин, Роман Гладков, Евгений Елисеев и Владимир Жоголев были осуждены за умышленное уничтожение или повреждение нефтепровода, мошенничество организованной группой и участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 167; ч. 4 ст. 159; п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Также господ Баландина и Гладкова признали виновными в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). Рустама Хуснутдинова осудили только за повреждение нефтепровода.

Всех фигурантов уголовного дела за исключением Рустама Хуснутдинова приговорили к заключению в колонии общего режима. Максимальные сроки, по 16 лет лишения свободы, получили Сергей Баландин и Владимир Жоголев. Роман Гладков проведет в заключении 15 лет, Евгений Елисеев — десять, а Светлана Балабай — девять. Рустам Хуснутдинов, который ранее признался в преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, приговорен к трем годам и четырем месяцам принудительных работ.

Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск АО «Транснефть-Дружба» к обвиняемым. Они должны будут возместить компании ущерб на сумму 500 млн руб.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в феврале 2023 года. В апреле того же года материалы вернули в прокуратуру из-за множества нарушений и расторжения досудебного соглашения с Сергеем Баландиным, который ранее признал свою вину, но отказался сотрудничать после того, как ему переквалифицировали обвинение с участия в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) на организацию ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ, которая предусматривает более строгое наказание — до 20 лет лишения свободы). Повторно дело поступило в суд в декабре 2023 года.

На прениях гособвинитель запрашивал для Романа Гладкова и Сергея Баландина по 20 лет лишения свободы, для Владимира Жоголева — 18 лет, для Светланы Балабай — 13 лет и для Евгения Елисеева — 12 лет.

О загрязнении нефти, которая экспортируется из России по трубопроводу «Дружба», стало известно в апреле 2019 года. Сначала белорусский «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу.

Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

Позже Следственный комитет России сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района Самарской области.

Следствие выяснило, что фигуранты дела похищали из нефтепровода качественную нефть и вместо нее закачивали жидкость с хлорорганическими соединениями. В общей сложности было загрязнено 5 млн тонн нефти. «Транснефть» подала к фигурантам гражданский иск на общую сумму около 21 млрд руб.

Изначально по делу были задержаны Светлана Балабай, Владимир Жоголев, Сергей Баландин, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков. Также следствие установило причастность к преступлению Евгения Елисеева, который отвечал за узел слива и компаундирования, через который поступала загрязненная нефть. В период расследования уголовного дела он находился за пределами РФ, и Сербия выдала его России.

Кроме того, фигурантами дела стали бывший заместитель гендиректора по техническим вопросам ООО «Петронефть актив» Роман Ружечко (он, как считает следствие, по факту владел ООО «Нефтеперевалка») и директор ООО «Петронефть актив» Роман Трушев: до 2018 года он был бенефициаром холдинга «Петронефть», в которую входила компания «Самаратранснефть-Терминал», виновная, по версии следствия, в загрязнении нефти. Они скрылись за границу и были объявлены в международный розыск.

В июле 2019 года Интерпол задержал Романа Ружечко в Литве. Он попросил политическое убежище в этой же стране и вышел на свободу.

Георгий Портнов, Самара