Крымчанин получил семь лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в 17-летнем возрасте

Жителя Сакского района Крыма признали виновным в государственной измене и приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима за съемку российской военной техники и передачу данных украинской разведке. Приговор в законную силу не вступил. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

Согласно материалам дела, крымчанин 2006 года рождения совершил преступление будучи несовершеннолетним. В сентябре 2023 года, являясь противником проведения специальной военной операции, молодой человек в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем он отправлял кураторам географические координаты места, в котором происходила выгрузка воинского транспорта. Его задержали сотрудники ФСБ.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Александр Дремлюгин, Симферополь