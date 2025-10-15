Напротив ижевского парка «Березовая роща» могут возвести высотный жилой комплекс

В Ижевске подготовят документацию планировки территории частного сектора напротив парка «Березовая роща», где планируется возведение жилых комплексов со зданиями высотой до 17 этажей. Речь идет о «квадрате» улиц Авангардной, Восьмого марта, Шишкина и Льва Толстого. Соответствующее распоряжение правительства Удмуртии было опубликовано на сайте кабмина 14 октября.

Из задания на разработку документации следует, что ориентировочная поэтажная площадь зданий составит 126,6 тыс. кв. м, коэффициент застройки — 0,55. Помимо многоэтажек, на участке планируется разместить крытые стоянки и объекты общественно-торгового назначения (с коммерческими помещениями). Примерная площадь «квадрата» — 9,6 га.

По копии распоряжения, документацию разработает федеральный застройщик «Талан» (базируется в Ижевске). На сайте девелопера указано, что он существует на рынке недвижимости 23 года. Застройщик возводит многоквартирные дома в 12 городах РФ, включая Ижевск. В числе последних проектов — парк-квартал «Атмосфера», жилые комплекс «Тихий центр» и «Трилогия», а также лофт-квартал «212».