Рютте: НАТО нет нужды сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «настолько сильнее России», что ему нет нужды сбивать российские самолете при входе в воздушное пространство стран блока, передает The Times за заседания министров государств-членов альянса.

На мероприятии по требованию главнокомандующего силами НАТО в Европе американского генерала ВВС Алексуса Гринкевича обсуждаются новые правила, которые могут упростить уничтожение российских истребителей, несущих ракеты для ударов по наземным целям над территорией альянса. Необходимость новых правил объясняется наличием различных и иногда противоречащих друг другу национальных правил.

Ранее генсек господин Рютте заявлял, что альянс не будет сбивать российские самолеты при отсутствии угрозы.

В сентябре Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ опровергло обвинения, заявив, что полет МиГ-31 проходил строго по международным правилам и над нейтральными водами.

Андрей Келекеев